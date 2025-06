Torna in Irpinia Italian doc new wave alla scoperta di registi

Scopri l'irresistibile fascino dell'Irpinia con Italian Doc New Wave, la rassegna che celebra i giovani registi italiani e il loro sguardo autentico sul reale. Dal 30 maggio, un viaggio tra storie diverse, interpretate con approcci innovativi e formati vari, che si snoda attraverso Lioni e Aquilonia. Preparati a un’esperienza cinematografica unica, capace di rinnovare il tuo modo di vedere il mondo. È il momento di immergersi nelle rotte del cinema del reale.

Il tour dei documentari della rassegna Italian Doc New Wave – giovani autori sulle rotte del cinema del reale, in corso dal 30 maggio nella provincia di Avellino, toccherà Lioni il 20 giugno e Aquilonia il 21. Storie diverse, raccontate con una varietà di approcci cinematografici e veicolate in formati differenti sono al centro del progetto del Centro Studi Cinematografici che promuove giovani registi italiani con il sostegno del MiC e di SIAE nell'ambito del programma "Per chi crea", con la direzione artistica del critico e docente Silvio Grasselli. Dopo le quattro date di Bisaccia, organizzate in collaborazione con il locale Forum dei Giovani, il tour resta per il momento in Alta Irpinia per concludersi il 27 e 28 giugno ad Avellino.

