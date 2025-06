Torna Il vignaiolo si racconta | da Quattro Calici cibo e vino incontrano il territorio

Torna il tanto atteso appuntamento de "Il vignaiolo si racconta" da Quattro Calici, a Messina, un’esperienza unica dove cibo, vino e territorio si incontrano in un’atmosfera di convivialità e scoperta. Giovedì 19 giugno, lasciati coinvolgere dall’autenticità dei racconti dei vignaioli e dai sapori autentici della nostra terra, un’occasione imperdibile per riscoprire le eccellenze locali e vivere un viaggio sensoriale indimenticabile. Non mancare!

Giovedì 19 giugno da Quattro Calici, in via Camiciotti a Messina, ritorna l’appuntamento enogastronomico con "Il vignaiolo si racconta". Cibo, vino, identità, territorio e convivialità: sono questi gli ingredienti del format ideato alcuni anni fa dalla chef Alessandra Strazzeri che prosegue. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Torna "Il vignaiolo si racconta": da Quattro Calici cibo e vino incontrano il territorio

