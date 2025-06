Torna ' Ferrara in libro' una giornata dedicata alla vendita e allo scambio di volumi

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Ferrara ‘Ferrara in libro’, una giornata speciale dedicata alla vendita e allo scambio di volumi, dove appassionati, collezionisti e curiosi si incontrano per condividere la passione per la lettura. Un evento imperdibile che trasforma la città in un vero e proprio paradiso di libri, riscoprendo il piacere di scoprire nuove storie e di condividere memorie letterarie. Non perdere questa meravigliosa occasione di immergerti nel mondo dei libri!

Ritorna con la seconda edizione la manifestazione 'Ferrara in libro', il mercatino dedicato agli amanti della lettura, ai collezionisti e a chiunque desideri vendere o scambiare libri. Considerato il successo della prima edizione con la presenza di numerosi collezionisti ed amanti del libro.

