Torna Cinemateneo a Verona | due serate vietate ai minori di 14 anni con Bertolucci e Kubrick

Preparati a vivere due serate indimenticabili di cinema sotto le stelle a Verona! Il 19 e 20 giugno, nel suggestivo prato del Polo Zanotto, potrai immergerti nelle opere di grandi maestri come Bertolucci e Kubrick. Un'occasione unica per appassionati e curiosi di scoprire capolavori vietati ai minori di 14 anni, all’insegna di un cinema che fa riflettere, emozionare e sorprendere. Non perdere questa occasione di vivere la magia del grande schermo all’aperto!

Verona si prepara ad accogliere due serate di grande cinema all'aperto, il 19 e 20 giugno alle ore 21.15, nel prato del Polo Zanotto, in Viale dell'Università 4. La rassegna "Cinemateneo", organizzata dall'università di Verona, con il patrocinio del Comune, dell'Esu e il coordinamento scientifico.