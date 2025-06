Torna Chiavari Vintage la festa in stile retrò che celebra gli anni ’60 ’70 ’80 e ’90

Torna anche nel 2025, per la sua terza edizione, Chiavari Vintage, l’evento in stile retrò che ha conquistato il cuore di residenti e turisti, celebrando gli anni ’60, ’70, ’80, ’90. Organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Chiavari, questa edizione promette di superare ogni aspettativa, offrendo un viaggio nel tempo tra musica, moda e atmosfere indimenticabili. Non perdere l’occasione di rivivere le emozioni del passato e creare nuovi ricordi!

