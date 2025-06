Torna Cenando sotto un cielo diverso | evento all’insegna della solidarietà l’8 luglio a Ercolano

Torna l’atteso appuntamento “Cenando sotto un Cielo Diverso”, giunto alla sua 17ª edizione, un’occasione unica per gustare prelibatezze e fare del bene. Il 8 luglio a Villa Tony, Ercolano, la serata si concentrerà sul tema “AUTENTICITÀ: BE YOURSELF”, invitando i partecipanti a riscoprire sé stessi e condividere valori di solidarietà e autenticità. Un evento da non perdere per vivere una notte di gusto e impegno sociale, lasciandosi ispirare dalla magia di un cielo diverso.

Torna l’atteso appuntamento con la solidarietà e il gusto: “Cenando sotto un Cielo Diverso” giunge alla sua 17ª edizione, promettendo una serata indimenticabile all’insegna della buona cucina e del sostegno a importanti progetti sociali. L’evento si terrà l’8 luglio presso la suggestiva Villa Tony a Ercolano. Quest’anno, “Cenando sotto un Cielo Diverso” si concentrerà sul tema dell'”AUTENTICITÀ: BE YOURSELF”, invitando i partecipanti a riflettere sull’importanza di essere coerenti con i propri valori e di esprimere la propria unicità. “Essere autentici richiede coraggio, poiché significa mostrarsi vulnerabili agli altri, svelando le proprie emozioni più profonde”, afferma Alfonsina Longobardi, ideatrice dell’evento e presidente dell’associazione “Tra cielo e mare”, che lo organizza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gusto e solidarietà: a Villa Tony di Ercolano la diciassettesima edizione di "Cenando sotto un Cielo Diverso"

