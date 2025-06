Torino Cairo insiste per Jeremia Recoba | la trattativa e un fattore che ‘agevola’ il figlio del Chino

Il Torino, guidato dallo spirito ambizioso di Urbano Cairo, insiste con decisione su Jeremia Recoba, un nome che fa sognare i tifosi e accende l’atmosfera del calciomercato estivo. Questa trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe rappresentare un passo strategico per il club e un’opportunità unica per il giovane talento, figlio d’arte. Resta da capire se questa idea troverà presto conferme o svanirà tra le voci di mercato.

Torino, il club di Urbano Cairo insiste per Jeremia Recoba, ecco il punto sulla trattativa e un fattore che può agevolare il passaggio del figlio d’arte Un’idea ancora in fase embrionale, un classico rumors di calciomercato in salsa estiva o poco più, ma che è bastato per catturare l’attenzione mediatica dei tifosi del Torino (e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Cairo insiste per Jeremia Recoba: la trattativa e un fattore che ‘agevola’ il figlio del Chino

In questa notizia si parla di: torino - cairo - insiste - jeremia

Torino, i tifosi ‘fanno’ il mercato: Vanoli, Cairo il futuro di Ricci e non solo – VIDEO - Nella vivace cornice dello stadio Olimpico Grande Torino, i tifosi discutono il futuro della squadra.

Torino Cairo insite per Jeremia Recoba | la trattativa e un fattore che ‘agevola’ il figlio del Chino.

Da Torino al Cairo, l'archeologia egizia superstar - appunto, Torino per rilanciare quella che Greco definisce la "culla di tutti i musei". Scrive ansa.it

Torino, caso vele "anti-spioni" al Filadelfia: Cairo chiede un milione di euro - Secondo quanto riferito da Tuttosport, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha inviato una lettera ... Come scrive tuttomercatoweb.com