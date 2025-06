Topi d’appartamento arrestati grazie ai residenti

reazioni rapide e al coraggio dei residenti, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, assicurando alla giustizia i due ladri prima che potessero mettere in atto il loro piano criminale. Un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza nella sicurezza urbana. La comunità di Pontedera si dimostra così vigile e pronta a difendere il proprio patrimonio.

Pontedera, 17 giugno 2025 – Nel pomeriggio dello scorso 12 giugno i carabinieri di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato due stranieri per tentato furto in abitazione. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione al 112 da parte di due residenti, che nel corso della mattinata avevano notato due individui tentare di forzare la serratura della porta d’ingresso di un appartamento, per poi allontanarsi rapidamente. Grazie alle descrizioni fornite e all'acquisizione di un filmato registrato da un residente, i carabinieri hanno rapidamente individuato e fermato i due sospettati in piazza UnitĂ d'Italia, a bordo di un’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Topi d’appartamento arrestati grazie ai residenti

