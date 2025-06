Top Gun 3, lo script sviluppato insieme alla Marina Militare americana.

Il mondo dell’aviazione e del cinema si preparano a decollare di nuovo con Top Gun 3, il sequel sviluppato in collaborazione con la Marina Militare Americana. Dopo il trionfo di Maverick, l’entusiasmo cresce: il progetto promette di superare ogni aspettativa, unendo azione mozzafiato e tecnologie all’avanguardia. In una recente intervista, il regista Joseph ... preparatevi a vivere un’esperienza senza precedenti, perché questa nuova avventura sarà epica e piena di sorprese.

Proseguono i lavori sul prossimo sequel del franchise cult con protagonista Tom Cruise nel ruolo del capitano 'Maverick' Mitchell. Lo straordinario successo di Top Gun: Maverick ha convinto la produzione a mettere in cantiere un terzo film del franchise con Tom Cruise. Dopo l'apparente fine della saga di Mission: Impossible, ora l'attenzione si è spostata sull'altro grande franchise di successo. In una recente intervista, il regista Joseph Kosinski ha fornito alcuni aggiornamenti sul progetto in cantiere e sull'evoluzione della lavorazione della sceneggiatura. Gli ultimi aggiornamenti sullo script di Top Gun 3 "Ehren Kruger sta scrivendo la sceneggiatura proprio in questo momento" ha rivelato Kosinski "È un'idea importante, a cui ho lavorato per quasi un anno, collaborando con alcuni amici . 🔗 Leggi su Movieplayer.it