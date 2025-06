Tony Effe sincero sul suo libro | Non l’ho scritto io ma ci sono dentro lo stesso

Tony Effe si apre con sincerità e umiltà, rivelando un aspetto inaspettato del suo percorso artistico. Nonostante non abbia scritto tutto da solo, il rapper romano ammette di aver contribuito solo in parte al suo libro "Non volevo ma lo sono", lasciando trasparire l’autenticità della sua esperienza. Un gesto che dimostra come anche le stelle più brillanti siano fatte di collaborazioni e sincerità.

Il rapper romano ammette apertamente di aver collaborato solo in parte alla stesura di Non volevo ma lo sono: «Ho fatto due ore con il ghostwriter, poi hanno fatto tutto loro». 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Tony Effe sincero sul suo libro: «Non l’ho scritto io, ma ci sono dentro lo stesso»

Tony Effe publica u so libru "Non Voglio Ma Lo Sono" è palesa storie inedite daretu à e quinte - U 27 di maghju, Tony Effe hè entratu in u mondu literariu cù "Non Voglio Ma Lo Sono", un libru chì prumesse di rivelà u sfondate di a so vita. Segnala notizie.it