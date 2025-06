Toni Servillo al Giffoni Film Festival | L' incontro con i giovani giurati il 21 luglio

Il 21 luglio, al Giffoni Film Festival, Toni Servillo torna a incantare i giovani giurati in un coinvolgente incontro che promette di ispirare e emozionare. Attore di straordinario talento, protagonista di film indimenticabili, Servillo si confronta con le nuove generazioni tra arte, cinema e passione teatrale, regalando un momento unico di dialogo e crescita. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire il vero volto del cinema italiano e la sua magia.

Protagonista di tanti fim che hanno lasciato il segno, Toni Servillo torna a Giffoni per un dialogo con le nuove generazioni, tra arte, cinema e passione teatrale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Toni Servillo al Giffoni Film Festival: L'incontro con i giovani giurati il 21 luglio

In questa notizia si parla di: toni - servillo - giffoni - film

Napoli-Cagliari, chiesti maxischermi in 40 comuni: la sorpresa di Toni Servillo - Per la decisiva sfida scudetto tra Napoli e Cagliari, in 40 comuni italiani sono stati richiesti maxischermi per vivere l’attesa insieme.

Toni Servillo al Giffoni Film Festival: L'incontro con i giovani giurati il 21 luglio; D’Amore al workshop +18: “L’Italia del cinema esporta bellezza e cultura senza avere un sostegno”; Braccialetti Rossi.

Toni Servillo al Giffoni Film Festival: L'incontro con i giovani giurati il 21 luglio - Protagonista di tanti fim che hanno lasciato il segno, Toni Servillo torna a Giffoni per un dialogo con le nuove generazioni, tra arte, cinema e passione teatrale. Secondo comingsoon.it

Toni Sevillo al Giffoni Film Festival: un’icona del cinema incontra i giovani il 21 luglio - Per l’occasione il Festival è pronto ad accogliere uno dei protagonisti della scena ... Da zon.it