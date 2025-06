Tomori Juventus decide Allegri | si può chiudere tramite quella formula Svelato il piano del club bianconero per il difensore del Milan

Il futuro di Tomori potrebbe presto intrecciarsi con la Juventus, secondo le ultime indiscrezioni. La società bianconera, con il supporto di Allegri, sta valutando una strategia innovativa per assicurarsi il difensore del Milan: un prestito con diritto di riscatto. La decisione finale passerà dal parere dell’allenatore toscano, che potrebbe decidere di puntare sull'inglese per rafforzare la linea difensiva. La Juventus si prepara a sorprendere ancora una volta nel calciomercato...

Tomori Juventus, decide Allegri: la possibile formula dell'affare con il Milan. Kalulu-bis? Novità sul difensore inglese. Kalulu-bis tra Juventus e Milan? Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Juve potrebbe arrivare anche a Tomori attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Per il trasferimento del difensore inglese, però, sarà fondamentale il parere di Allegri: se Tomori non dovesse essere considerato un possibile titolare dal tecnico del Milan, la trattativa potrebbe sbloccarsi in fretta. La Juventus è alla finestra.