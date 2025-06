Tomori Juve riprende quota il difensore del Milan Kalulu-bis? La posizione dei rossoneri e tutte le cifre del possibile affare Ultime

La Juventus continua a rinvigorire il suo reparto difensivo con nomi di grande spessore, e il nome di Fikayo Tomori si fa sempre più caldo. Il centrale del Milan, già nel mirino in passato e con un occhio puntato anche su Kalulu, potrebbe rappresentare il colpo tanto atteso per rafforzare la linea arretrata dei bianconeri. Scopriamo tutte le ultime cifre e indiscrezioni di un affare che potrebbe rivoluzionare il mercato di gennaio.

Tomori Juve, riprende quota il difensore. Kalulu-bis? Cosa filtra sul centrale in bilico al Milan, già cercato nel mercato di gennaio. Nei discorsi tra calciomercato Juve e Milan per il riscatto di Kalulu, come riferito da Tuttosport, il primo nome emerso è quello di Fikayo Tomori, già vicino a indossare la maglia della Juventus a gennaio. L'offerta dei bianconeri era un prestito a 5 milioni di euro, con diritto di riscatto sui 20. Stando al quotidiano, ora l'affare è da impostare nuovamente da zero, partendo però da una certezza: Tomori non è intoccabile per Allegri.