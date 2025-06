Tombolini rivoluziona l’eleganza sportiva | il completo che va in palestra

rivoluzionato il concetto di eleganza sportiva, portando in passerella un completo che unisce stile e funzionalità come mai prima d’ora. Il nuovo Sport Suit di Tombolini non è solo un capo di tendenza, ma l’emblema di un’innovazione che trasforma il modo di vivere l’abbigliamento maschile. Per scoprire questa rivoluzione, non resta che aspettare il grande debutto a Pitti Uomo 108, dove il brand marchigiano sorprenderà ancora una volta.

Dimenticatevi tutto quello che sapete sui completi da uomo. Tombolini ha appena alzato l’asticella con lo Sport Suit, un capo che sfida ogni convenzione: è elegante come un abito sartoriale ma funziona come l’abbigliamento tecnico. E per presentarlo ha fatto le cose in grande. Il 18 giugno a Pitti Uomo 108, il brand marchigiano ha . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Tombolini rivoluziona l’eleganza sportiva: il completo che va in palestra.

