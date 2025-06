Tom Hiddleston non ha ancora iniziato le riprese di Avengers | Doomsday Chiwetel Ejiofor si unirà al cast?

L’attesa per Avengers: Doomsday si fa sempre più palpabile, con notizie che alimentano i nostri desideri di scoprire nuovi dettagli sul cast. Tom Hiddleston, ancora in attesa di iniziare le riprese, mantiene il mistero sul suo ruolo, mentre Chiwetel Ejiofor sembra confermare il suo coinvolgimento come Barone Mordo. Con l’annuncio ufficiale dei Marvel Studios, cresce la curiosità: cosa ci riserverà questa nuova avventura? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo!

Tom Hiddleston ha confermato di non aver ancora iniziato le riprese delle sue scene di Avengers: Doomsday, mentre Chiwetel Ejiofor potrebbe aver lasciato intendere che il Barone Mordo farà parte del cast tanto atteso. A marzo, i Marvel Studios hanno annunciato la maggior parte del cast di Avengers: Doomsday in un lungo video. Ci sono state molte omissioni sorprendenti e ci si aspetta che la prossima ondata di nomi venga rivelata nei prossimi mesi. Chiwetel Ejiofor ha interpretato Mordo per la prima volta in Doctor Strange del 2016. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: hiddleston - iniziato - riprese - avengers

Stando a quanto riportato dall'insider Daniel RPK, i Marvel Studios hanno iniziato lo sviluppo di #Thor 5 con l'obiettivo di farlo uscire dopo la fine della Saga del Multiverso (che si concluderà a dicembre 2027 con #Avengers: Secret Wars). L'insider aggiunge c Vai su Facebook

Marvel ha annunciato i 26 attori del cast monumentale di Avengers: Doomsday; Avengers: Doomsday, Anthony Mackie Pronto A Cominciare Le Sue Riprese?; Tom Hiddleston è di nuovo Loki: “Sono felice e sorpreso!”.

Tom Hiddleston svela quando inizieranno le riprese di Loki - A quanto pare Tom Hiddleston avrebbe reso nota la data in cui avranno inizio le riprese della tanto attesa ... Segnala tomshw.it

Tom Hiddleston anticipa il ruolo di Loki in Avengers: Doomsday, “non è la fine” - non vede l’ora di riprendere il ruolo e di arricchire la già gigantesca eredità cinematografica del personaggio. Da msn.com