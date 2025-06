Tom Hiddleston ancora non inizia le riprese di Avengers | Doomsday e Chiwetel Ejiofor sarà nel cast?

Le produzioni Marvel continuano a catturare l’attenzione di fan e addetti ai lavori, e tra aggiornamenti sul cast e anticipazioni sui prossimi film del MCU, spiccano le novità su Avengers: Doomsday. Se Tom Hiddleston non ha ancora iniziato le riprese e Chiwetel Ejiofor sarà nel cast, le aspettative crescono per questo atteso capitolo in uscita nel 2026. Scopriamo insieme le ultime novità ufficiali e i dettagli più intriganti su questa produzione imminente.

Le produzioni Marvel continuano a suscitare grande interesse tra gli appassionati, soprattutto in vista dei prossimi film che comporranno il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe (MCU). Tra aggiornamenti sul cast e anticipazioni sui progetti futuri, si delineano dettagli rilevanti riguardo alle riprese di Avengers: Doomsday, il film atteso per la fine del 2026. In questo articolo vengono analizzate le ultime novità ufficiali e le indiscrezioni più recenti, con un focus particolare sugli interpreti coinvolti e sulla data di uscita prevista. Stato delle riprese e aggiornamenti sui personaggi principali.

