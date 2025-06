Tom Cruise riceverà un Oscar onorario durante i Governors Awards

Tom Cruise, iconico protagonista di Mission: Impossible, si prepara a ricevere un prestigioso Oscar onorario ai Governors Awards il 16 novembre. Questo riconoscimento celebra la sua straordinaria carriera e il contributo al cinema mondiale. Durante l’evento al Ray Dolby Ballroom di Hollywood, Cruise verrà onorato per la sua eccellenza artistica e il suo impatto duraturo nel settore. Un premio che sancisce il suo ruolo imprescindibile nel panorama cinematografico internazionale.

L'attore Tom Cruise, star di Mission: Impossible, come confermato oggi in un comunicato ufficiale, riceverà il prestigioso premio il 16 novembre. Tom Cruise riceverà un Oscar onorario durante la sedicesima edizione dei Governors Awards, evento che si svolgerà il 16 novembre negli spazi del Ray Dolby Ballroom, a Ovation Hollywood. Quello della star di Mission: Impossible è uno dei nomi annunciati oggi svelando la lista dei riconoscimenti assegnati. I vincitori degli Oscar onorari Oltre a Tom Cruise, che ha recentemente riportato sul grande schermo le avventure dell'agente Ethan Hunt con il capitolo conclusivo del franchise Mission: Impossible, verranno premiati anche la star di Saranno Famosi Debbie Allen e il production designer Wynn Thomas, per anni collaboratore di Spike Lee. 🔗 Leggi su Movieplayer.it