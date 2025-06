Tom Cruise finalmente avrà un Oscar arriva la statuetta a 62 anni | le quattro volte in cui ha sfiorato la statuetta

Dopo decenni di successi e quattro nominations sfiorate, Tom Cruise conquista finalmente l’Oscar alla carriera a 62 anni. Un riconoscimento che premia una delle carriere più brillanti di Hollywood, coronando anni di dedizione e talento. La statuetta arriverà durante i Governors Awards, anticipando la grande notte degli Oscar del 2026. Un traguardo tanto atteso per un attore che ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema mondiale.

Sono dovuti passare decenni di carriera e quattro candidature senza neanche una statuetta perché Tom Cruise fosse finalmente premiato dall’Academy. L’attore riceverà un Oscar alla carriere, durante la cerimonia dei Governors Awards, che tradizionalmente precede la notte degli Oscar. Il riconoscimento arriverà in vista dell’evento del 2026, con la cerimonia di consegna programmata per novembre. La statuetta a 62 anni dopo quattro candidature. Cruise, che ha compiuto 62 anni, non ha mai vinto un Oscar, nonostante il suo straordinario successo al botteghino e la lunga carriera a Hollywood. Le sue quattro candidature precedenti non erano riuscite a portargli a casa l’ambita statuetta. 🔗 Leggi su Open.online