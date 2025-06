Togliere la singolarità vuol dire togliere la personalità l’impegno l’unicità

Togliere la singolarità significa cancellare l’unicità di un talento, di un impegno e di una visione. Ma cosa resta di un premio condiviso? La domanda di Matilda De Angelis, dopo aver vinto ai Nastri d’Argento 2025 come miglior attrice non protagonista, ci invita a riflettere sul valore della vera eccellenza e sull’autenticità dell’individualità nel mondo dello spettacolo. È un richiamo a valorizzare ciò che rende unico ognuno di noi.

C osa resta di un premio se viene diviso in due? Una domanda solo in apparenza retorica, quella che Matilda De Angelis pone al pubblico e all’industria cinematografica dopo la sua vittoria ai Nastri d’Argento 2025 come miglior attrice non protagonista per il film Fuori di Mario Martone. Il riconoscimento, infatti, è stato assegnato ex aequo con Elodie. E l’attrice non ha nascosto il suo dissenso: «È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo ». Dichiarazioni nette, che vanno dritte al cuore del significato di “unicità” nel lavoro dell’interprete. 🔗 Leggi su Iodonna.it