tiro a volo e tiro a segno daegu avanza la sua candidatura per i mondiali 2027

In un panorama di crescente eccellenza, Daegu si candida con entusiasmo come possibile anfitrione dei Mondiali di tiro a volo e tiro a segno del 2027. Con strutture all’avanguardia e un'organizzazione già testata, la città sudcoreana si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel mondo dello sport internazionale. Mentre il focus si sposta verso i prossimi eventi, l’attenzione si concentra sulla candidatura di Daegu, pronta a conquistare gli occhi del mondo e a svelare il suo grande potenziale.

In vista delle prossime stagioni, il tiro a volo e il tiro a segno internazionale  guardano giĂ all’organizzazione dei Mondiali che poi andranno ad assegnare i titoli iridati e le carte olimpiche per Los Angeles 2028. A tal proposito, l’ISSF ha reso noto di aver visitato le nuove strutture di tiro in quel di Daegu, in Corea del Sud, pensando all’annata 2027, visto che nel 2026 i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno si terranno in maniera unificata a Doha dal 1° al 15 novembre. Daegu è una cittĂ con una grande tradizione sportiva. In passato ha ospitato: i Mondiali di calcio nel 2002, le Universiadi Estive nel 2003 e i Mondiali di atletica leggera nel 2011 e ora vuole ridarsi un nuovo lustro internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it