Tir in fiamme sulla A1 chiuso per ore tratto dell’Autostrada del Sole

Nella quiete della notte, un incendio ha improvvisamente sconvolto l’autostrada del Sole, causando ore di chiusura e disagi in tutto il tratto fiorentino. Alle prime luci dell’alba, automobilisti e pendolari si sono trovati intrappolati in un incubo di code e rallentamenti. Un episodio che ricorda quanto possa essere vulnerabile la nostra viabilità, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi e di una maggiore sicurezza sulle strade.

Campi Bisenzio (Firenze), 17 giugno 2025 – E’ successo nel cuore della notte, ma non sono comunque mancati i disagi sull’ Autostrada del Sole dopo l’ incendio di un mezzo pesante. E’ successo intorno alle 3 della scorsa notte nel tratto fiorentino della A1, all’altezza del chilometro 282, sulla carreggiata in direzione di Bologna. In quel punto l’autostrada attraversa il comune di Campi Bisenzio. A prendere fuoco è stato il rimorchio di un mezzo pesante carico di merce di varia provenienza (il trasporto cosiddetto “di collettame”); il conducente ha avuto la prontezza di staccare la motrice dal rimorchio per mettere in sicurezza almeno il trattore stradale visto che per il resto ormai non c’era più niente da fare: il rimorchio era infatti completamente avvolto dalle fiamme, che lo hanno distrutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tir in fiamme sulla A1, chiuso per ore tratto dell’Autostrada del Sole

