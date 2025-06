Tinder introduce Double Date | il dating come esperienza condivisa

Tinder rivoluziona il modo di incontrarsi con Double Date, una funzionalità innovativa che promuove il dating come esperienza condivisa. Ora, trovare l’anima gemella diventa anche un momento di socialità e leggerezza, coinvolgendo amici e amiche in un percorso più naturale e meno stressante. Un passo avanti verso un mondo di incontri più autentici e divertenti, dove la compagnia rende tutto più speciale e meno complicato.

(Adnkronos) – Tinder amplia il proprio ecosistema con Double Date, una nuova funzionalità che consente agli utenti di fare match in coppia insieme a un amico o un’amica. L’obiettivo è trasformare l’incontro online in un’esperienza più leggera e collaborativa, eliminando parte della pressione legata ai primi appuntamenti e introducendo un approccio più sociale al dating . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

