Tim propone proroga contratto di solidarietà e lavoro agile fino al 2025

Tim rafforza il suo impegno verso il futuro, proponendo la proroga del contratto di solidarietà e del lavoro agile fino al 2025, insieme alla conferma del premio di risultato. Questa strategia mira a garantire stabilità e continuità nel percorso di crescita dell'azienda, in un contesto di profonda trasformazione. Alle parti sociali, il management chiede supporto per il piano industriale 2025-2027, promuovendo un'evoluzione condivisa e sostenibile.

Continuità dell'utilizzo del contratto di solidarietà, proroga per un anno dell'attuale modello di lavoro agile e conferma del premio di risultato per il 2025. È questa, secondo quanto si apprende, la proposta messa sul tavolo dal top-management di Tim nel corso del confronto con le organizzazioni sindacali. Alle parti sociali è stato chiesto di supportare il piano industriale 2025-2027 con misure coerenti con l'evoluzione del perimetro aziendale e con l'obiettivo di coniugare sostenibilità economica, evoluzione del business e attenzione concreta verso le persone. La proposta prevede quindi la continuità dell'utilizzo del Contratto di Solidarietà (che scadrebbe a giugno), con una riduzione massima fino al 16%, confermando uno strumento già sperimentato in passato e ritenuto efficace per gestire in modo responsabile i processi di trasformazione aziendale, tutelando i livelli occupazionali.

