Ti auguro il cancro profanerò la tomba di tua nonna | Katie Boulter denuncia gli abusi online sui tennisti da parte degli scommettitori

In un'epoca in cui il rispetto e la sportività dovrebbero regnare sovrani, emergono storie di abusi online che minacciano la dignità dei protagonisti del tennis. Katie Boulter, numero 39 al mondo, denuncia coraggiosamente le offensive minacce ricevute sui social, portando alla luce un problema spesso sottovalutato. La sua testimonianza potrebbe rappresentare un punto di svolta nel contrasto agli insulti digitali, dimostrando che il rispetto in rete è ancora possibile e urgente.

Centinaia di tennisti minacciati e insultati ogni giorno da chi ha perso una scommessa. L’incredibile testimonianza di Katie Boulter a BBC Sport può segnare uno spartiacque nella storia del tennis e del contrasto agli abusi online. La giocatrice britannica, oggi numero 39 al mondo, ha avuto il coraggio di denunciare i messaggi ricevuti dopo e durante il Roland Garros. “Ti auguro di avere un cancro ” è forse il più pesante. Un altro, pieno di insulti, minacciava di profanare la tomba di sua nonna “se non sarà morta entro domani” e faceva riferimento a “candele e una bara per tutta la tua famiglia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ti auguro il cancro”, “profanerò la tomba di tua nonna”: Katie Boulter denuncia gli abusi online sui tennisti da parte degli scommettitori

