Thuram Inter Chivu in ansia per le condizioni | ecco come sta! Il recupero…

L'Inter tiene sotto stretta osservazione le condizioni di Thuram, uno dei protagonisti più attesi del Mondiale per Club. L’attaccante francese, arrivato in ritardo e ancora in fase di recupero, ha affrontato qualche problema fisico alla fine della stagione. La sua ripresa sarà cruciale per le sorti nerazzurre. Ma come sta realmente Thuram? E quali sono i tempi stimati per tornare al meglio? Proviamo a fare chiarezza sulla sua situazione.

Thuram Inter, Chivu e il suo staff in ansia per le condizioni del francese, vediamo come sta l'attaccante e i tempi necessari per un pieno recupero. L' Inter osserva con attenzione le condizioni fisiche di Marcus Thuram, tra i giocatori più attesi in vista del Mondiale per Club. L'attaccante francese, arrivato in ritardo nel ritiro a Los Angeles, ha chiuso la stagione con qualche problema fisico e per questo motivo potrebbe non partire subito titolare. L'idea dello staff medico e tecnico è di gestire i carichi senza forzature, anche alla luce dell'intensità richiesta dalla competizione. Nessun allarme, dunque, ma una strategia di prudenza condivisa tra tutte le parti.

