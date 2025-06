Theo-Juventus Vlahovic-Milan | Nel mercato venirsi incontro è un attimo

Il calciomercato infiamma le voci di uno scambio imperdibile tra Juventus e Milan: Theo Hernández potrebbe approdare a Torino, mentre Dusan Vlahovic sbarca a Milano. Un movimento che potrebbe cambiare gli equilibri di Serie A, portando sul campo nuovi stimoli e sfide entusiasmanti. La sessione estiva si preannuncia ricca di sorprese: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

