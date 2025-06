Theo Hernandez Vlahovic arrivano nuove conferme | Milan e Juventus pensano allo scambio! Cosa può succedere nelle prossime settimane

Arrivano nuove conferme sul possibile scambio tra Theo Hernandez e Dusan Vlahovic, un’operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato di Milan e Juventus. Mentre le trattative si intensificano, le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà questa saga di calciomercato. Resta sintonizzato: il futuro delle due big si gioca tra strategie e attese.

Theo Hernandez Vlahovic, arrivano conferme sullo scambio! Cosa succede in vista dell’estate. La situazione aggiornata sull’asse Milan-Juventus. Come riportato da Tuttosport, sta prendendo quota sull’asse Juventus- Milan lo scambio Vlahovic-Theo Hernandez. L’interesse dei rossoneri e di Allegri per il centravanti serbo è ormai noto. Il terzino rossonero, invece, ha per il momento rifiutato l’ Al-Hilal e i 18 milioni annui, anche la pista Atletico Madrid sembra essere ormai sfumata. Alla Juventus piace, ma non sarà comunque una priorità. Per ora, dunque, si tratta di semplici suggestioni. Ma Juve e Milan ci pensano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com