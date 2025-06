Theo Hernandez Juventus tra il francese e il Milan il rischio di arrivare a quel punto è concreto! Il giornalista non ha dubbi | la prospettiva può accendere quello scenario

La questione Theo Hernandez si infiamma: il francese, desideroso di lasciare il Milan, potrebbe aprire a scenari sorprendenti nel calciomercato. La Juventus, interessata, valuta uno scambio con Vlahovic, ma il Milan resiste. Quale sarà il destino del terzino francese? La tensione tra le parti potrebbe portare a un epilogo inaspettato, mettendo in discussione i piani di tutti i protagonisti. Restate sintonizzati, perché l’estate promette colpi di scena clamorosi.

Theo Hernandez Juventus: il francese rischia questo clamoroso epilogo, in caso di mancata ricomposizione! La rivelazione del giornalista. Theo Hernandez e il Milan sono ufficialmente ai ferri corti. Il terzino francese vorrebbe andare via: il calciomercato Juventus ha messo gli occhi su di lui, tant'è che vorrebbe instaurare uno scambio con Dusan Vlahovic. Tuttavia, il club rossonero non ha intenzione di cedere così facilmente il proprio numero 19. La rivelazione di Gianluigi Longari su Sportitalia è parecchio significativa ed è segnata dalle seguenti parole. PAROLE – « Con l'ex Real Madrid il rischio di un braccio di ferro è decisamente più concreto, nonostante la potenziale buona volontà di Allegri di cercare una restaurazione.