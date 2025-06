The waterfront di Netflix ispirato dal passato da trafficante di droga del padre di kevin williamson

Il nuovo drama crime di Netflix, The Waterfront, trae ispirazione dalla vita del padre di Kevin Williamson, un ex trafficante di droga. Ambientata nella pittoresca North Carolina, la serie svela le sfide di una famiglia di pescatori che si trova invischiata nel mondo oscuro del traffico illecito. Questo racconto intenso e autentico offre uno sguardo profondo sulla lotta tra onestà e tentazioni, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultima scena.

Il nuovo drama crime disponibile su Netflix, The Waterfront, si distingue per un forte legame con le esperienze personali del suo creatore. La serie, ambientata in North Carolina, racconta la storia della famiglia Buckley e delle difficoltà che affrontano nel settore della pesca, spingendo il capofamiglia Harlan a intraprendere attività di traffico di droga. La narrazione trae ispirazione da eventi reali legati alla vita del padre di Kevin Williamson, noto sceneggiatore e produttore televisivo. l'origine della trama: le esperienze personali di kevin williamson. una storia ispirata dalla realtà familiare.

Acque Pericolose. Creata da Kevin Williamson, il 19 Giugno su Netflix arriverà THE WATERFRONT, Serie TV con Holt McCallany, Maria Bello, Melissa Benoist, Jake Weary e Topher Grace

