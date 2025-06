The Twisted Tale of Amanda Knox | Amanda vuole raccontare la sua storia nel primo trailer della serie

Il primo trailer di "The Twisted Tale of Amanda Knox" svela una storia avvincente e controversa che ha diviso il mondo. Amanda vuole finalmente condividere la sua versione dei fatti, offrendo uno sguardo autentico su un caso che ha sconvolto l’Italia e gli Stati Uniti. Arriverà su Disney+ il 20 agosto, pronto a rivelare i retroscena di un processo che ha segnato la vita di tutti. La verità sta per essere scoperta.

Arriverà il 20 agosto su Disney+ la serie che racconterà un caso di cronaca che ha scosso l'opinione pubblica sia in Italia che negli Stati Uniti, l'omicidio di Meredith Kercher: ecco il primo teaser trailer di The Twisted Tale of Amanda Knox. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Twisted Tale of Amanda Knox: Amanda vuole raccontare la sua storia nel primo trailer della serie

In questa notizia si parla di: amanda - twisted - tale - knox

The Twisted Tale of Amanda Knox: Amanda vuole raccontare la sua storia nel primo trailer della serie; Amanda Knox, rivelate le prime immagini della serie sull'omicidio Meredith in arrivo quest'estate; The Twisted Tale of Amanda Knox: Data e prime foto della miniserie sul delitto di Perugia.

The Twisted Tale of Amanda Knox: Amanda vuole raccontare la sua storia nel primo trailer della serie - Arriverà il 20 agosto su Disney+ la serie che racconterà un caso di cronaca che ha scosso l'opinione pubblica sia in Italia che negli Stati Uniti, l'omicidio di Meredith Kercher: ecco il primo teaser ... Scrive comingsoon.it

The Twisted Tale of Amanda Knox: Data e prime foto della miniserie sul delitto di Perugia - Disney+ ha diffuso le prime immagini e svelato la data d'uscita della serie che racconterà il noto caso dell'omicidio di Meredith Kercher dal punto di vista di Amanda Knox. Lo riporta comingsoon.it