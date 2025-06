The Sandman – Stagione 2 | ogni cosa finisce nel trailer ufficiale

La magia e il mistero di The Sandman tornano con la seconda stagione, promettendo emozioni intense e rivelazioni sorprendenti. Nel trailer ufficiale Netflix, Tom Sturridge ci mostra un Sogno in lotta tra sogni e realtà, mentre il destino del suo regno pende da un filo. Come dice Morte, “Tutte le storie finiscono”, e questa promessa di conclusione avvincente si manifesta in ogni scena. Preparatevi a scoprire cosa succede quando ogni cosa, anche il sogno più grande, arriva al suo epilogo.

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di The Sandman – Stagione 2 con Tom Sturridge. Nel trailer, Sogno (Sturridge) lotta non solo per la propria sopravvivenza, ma anche per quella del Sogno stesso, mentre il mondo sembra crollargli addosso. Come dice Morte ( Kirby Howell-Baptiste ) a un certo punto, “Tutti amano una bella storia, ma tutte le storie finiscono”. Come annunciato in precedenza, i primi sei episodi usciranno il 6 luglio, mentre altri cinque episodi usciranno il 24 luglio. Un episodio bonus che seguirà “Morte” uscirà il 31 luglio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

