The Sandman | Netflix pubblica il trailer della Stagione Finale

Il countdown è iniziato: Netflix ha rilasciato il trailer della stagione finale di The Sandman, l'attesissima serie ispirata ai fumetti di Neil Gaiman. Questi ultimi episodi promettono emozioni forti e colpi di scena, distribuiti in tre tranche che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. Con 12 episodi pronti a chiudere questa straordinaria avventura, il momento di immergersi nel mondo onirico di Morfeo è arrivato. Restate sintonizzati: la fine sarà sorprendente.

Il conto alla rovescia che porterà gli ultimi episodi di The Sandman su Netflix è ufficialmente partito. Nelle ore scorse, infatti, il colosso dello streaming ha condiviso in rete il trailer ufficiale della stagione finale della serie ispirata ai fumetti firmati da Neil Gaiman. L’ultima stagione conterà 12 episodi (non più 11 come previsto inizialmente) suddivisi in tre tranche differenti, ossia 3 luglio (6 episodi), 24 luglio (5 episodi) e 31 luglio (episodio bonus). Ricordiamo che la cancellazione di The Sandman è arrivata in concomitanza con le accuse di violenza sessuale a Neil Gaiman, autore del fumetto originale nonché produttore esecutivo della serie tv. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Sandman | Netflix pubblica il trailer della Stagione Finale

