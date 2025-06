The Sandman 2 si torna all' inferno nel trailer della seconda e ultima stagione in uscita su Netflix

Preparati a un viaggio epico nel mondo di The Sandman: il trailer della seconda e ultima stagione svela il ritorno di Morfeo all'Inferno, con grandi sorprese e suspense che ti terranno incollato allo schermo. Divisa in due atti, questa conclusione promette di essere memorabile, con l’uscita su Netflix prevista per luglio. Non perdere l’occasione di scoprire come si svilupperà il destino di Sogno...

La seconda e ultima stagione della serie tratta da Neil Gaiman verrà divisa in due blocchi che arriveranno nel corso di luglio Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della seconda e ultima stagione di The Sandman, la quale verrà divisa in due blocchi, che arriveranno rispettivamente sulla piattaforma il 3 e il 24 luglio prossimi. Come vediamo, SognoMorfeo (Tom Sturridge) torna all'Inferno nel nuovo trailer della seconda stagione di The Sandman e combatte non solo per se stesso, ma anche per la sopravvivenza del Sogno stesso. Il Lucifero di Gwendoline Christie sembra pronto per questo inevitabile confronto, poiché avverte: "Lord Morfeo viene da noi nel futile tentativo di liberare una persona che ama dal nostro dominio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Sandman 2, si torna all'inferno nel trailer della seconda e ultima stagione in uscita su Netflix

