The Sandman 2 | Netflix rilascia il trailer dell’epica stagione finale

Netflix svela il trailer della tanto attesa seconda e ultima stagione di The Sandman, la serie TV tratta dall'amata graphic novel di Neil Gaiman. In questa fase finale, Sogno degli Eterni si trova di fronte a scelte cruciali che potrebbero cambiare il destino di tutti. Prepariamoci a un viaggio ricco di emozioni, mistero e rivelazioni sorprendenti. La conclusione di questa epica saga sta per arrivare, lasciandoci con il fiato sospeso fino all’ultimo episodio.

Netflix rilascia il trailer della seconda e ultima stagione di The Sandman la serie tv tratta dalla Graphic Novel di Neil Gaiman. Ecco il trailer della seconda stagione:. La sinossi di The Sandman 2. La seconda stagione di The Sandman di Netflix segue Sogno degli Eterni che dopo un incontro fatidico con la sua famiglia deve affrontare una decisione impossibile dopo l’altra nel tentativo di salvare se stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle epiche conseguenze dei suoi errori passati. Date di uscita. Volume 1 – 3 Luglio Volume 2 – 24 Luglio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Sandman 2: Netflix rilascia il trailer dell’epica stagione finale

