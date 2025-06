The Sandman 2 | lasciatevi conquistare dal trailer ufficiale

Lasciatevi conquistare dal trailer ufficiale di The Sandman 2, l’attesissima stagione che promette di catturare nuovamente l’immaginazione di fan e nuovi spettatori. Dopo tre anni dall’uscita della prima stagione su Netflix, il mondo di Neil Gaiman si prepara a svelare nuovi segreti, intrecciando mitologia, religione e fantasia in un racconto avvincente tra realtà e finzione. Non perdete l’occasione di immergervi ancora una volta in questo universo magico e misterioso!

Sono passati tre anni dall'uscita su Netflix di uno dei titoli fantasy più belle di sempre, The Sandman, l'adattamento seriale dei leggendari fumetti di Neil Gaiman diventato subito un successo internazionale. Un racconto tra mitologia e storia, religione e fantasia, finzione e realtà che ha. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - The Sandman 2: lasciatevi conquistare dal trailer ufficiale

