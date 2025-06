The Pitt – stagione 2 | iniziate le riprese foto dietro le quinte rivelano il ritorno di Noah Wyle

Le riprese della stagione 2 di The Pitt sono ufficialmente iniziate, e le foto dietro le quinte svelano un ritorno molto atteso: Noah Wyle torna a interpretare il dottor Michael “Robby” Robinavitch. L'attesa cresce tra i fan del medical drama ambientato nel cuore di Pittsburgh, pronto a portare nuove emozioni e colpi di scena. Restate con noi per scoprire tutte le novità di questa entusiasmante nuova avventura!

Una nuova foto dal dietro le quinte anticipa il ritorno di Noah Wyle nei panni del dottor Michael “Robby” Robinavitch, mentre sono in corso le riprese della seconda stagione di The Pitt. Il medical drama, creato da R. Scott Gemmill, è incentrato su un turno di 15 ore al pronto soccorso di un centro traumatologico immaginario di Pittsburgh, con ogni episodio che copre un’ora del turno. Circa un mese dopo il debutto della serie a gennaio, Max ha ordinato un’altra stagione della serie acclamata dalla critica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

