The Pitt – Stagione 2 | cast trama e tutto quello che sappiamo

Se sei appassionato di storie intense e realistiche del mondo medico, la seconda stagione de "The Pitt" promette ancora più emozioni e rivelazioni. Questa coinvolgente serie, creata da R. Scott Gemmill, ci trasporta nel cuore dell'ospedale fittizio di Pittsburgh, svelando i drammi quotidiani di medici e infermieri. Preparati a scoprire tutto ciò che sappiamo sulla nuova stagione, tra cast, trama e curiosità, perché l'avventura continua!

L’avvincente nuova serie medica di Max The Pitt offre uno sguardo senza esclusione di colpi sui meccanismi interni di un ospedale, e ora lo show è stato rinnovato per una seconda stagione. Creata per il piccolo schermo da R. Scott Gemmill, la serie segue infermieri, medici e altri membri del personale del fittizio Pittsburgh Trauma Medical Hospital e offre uno sguardo realistico sulla professione medica. Noah Wyle, protagonista di Leverage e ER, è il protagonista della serie nei panni del dottor Michael “Robby” Rabinavitch, il medico senior che cerca di guidare la sua squadra mentre affronta le conseguenze emotive della pandemia di COVID-19. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

