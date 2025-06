The Bridge - New Generation, grande danza a Fermo. Le Etoilès del San Carlo incantano il pubblico.

Il "The Bridge – New Generation" a Fermo ha acceso il palco con stelle delle grandi scène, tra cui le etoile del San Carlo di Napoli, incantando il pubblico con danza e passione. Un evento firmato Crystal of Dance che ha trasformato le Marche in un crocevia di emozioni e talento, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di chi ha assistito. Un’esperienza che continuerà a vivere nella memoria degli appassionati di danza.

di Massimiliano Craus Tanto Teatro di San Carlo di Napoli al “The Bridge – New Generation” andato in scena a Fermo, con un vero e proprio gala di stelle capace di elettrizzare il movimento coreutico marchigiano e non solo. Un evento voluto fortemente da Crystal of Dance per smuovere le acque della musa Tersicore con la produzione di un evento che sarà a lungo ricordato per la bellezza delle coreografie e, soprattutto, delle loro interpretazioni in scena. Il popolo della danza marchigiano è prontissimo per il bis nel 2026 ma, non da meno, anche ad alzare l’asticella della qualità per un “The Bridge – New Generation” ancora più competitivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it