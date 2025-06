THE BREAKUP ARTISTS di Adriana Mather – Recensione

Se siete amanti delle storie teen intrise di risate, emozioni e colpi di scena, "The Breakup Artists" di Adriana Mather è il romanzo che fa per voi. Questa coinvolgente avventura adolescenziale, pubblicata da Mondadori e tradotta da Rosa Maria Prencipe, vi farà scoprire come l'amicizia e il coraggio possano trasformare le sfide dell'amore in opportunità di crescita. Preparatevi a entrare nel mondo di August e Valentine e a lasciarvi conquistare.

The Breakup Artists è un romanzo young adult della scrittrice Adriana Mather, pubblicato in italia da Mondadori e tradotto da Rosa Maria Prencipe. Trama. August e Valentine hanno diciassette anni e sono amici inseparabili. Da qualche estate, per racimolare un po' di soldi in previsione del college, anziché passare il loro tempo tra spiagge e gelati come i loro coetanei, gestiscono la Summer Love Inc., un'agenzia che salva i ragazzi e le ragazze da relazioni sbagliate, spesso su richiesta di genitori disperati. Armati di identità false e piani ingegnosi, i due si infiltrano nelle vite delle loro "vittime" con l'intento di spaccare le coppie.

