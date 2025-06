The Black Peacocks Il saper fare toscano progettato dall’IA

che unisce tradizione e innovazione, portando l’artigianato toscano a nuovi orizzonti digitali. Sapaf dimostra così come il saper fare toscano possa evolversi, mantenendo intatto il suo cuore, grazie alla sinergia tra passione umana e tecnologia all’avanguardia. Questo viaggio di rinnovamento non si ferma qui: è un esempio di come il passato possa incontrare il futuro, creando prodotti unici e senza tempo.

Unire il valore intangibile del fatto a mano con i calcoli di un algoritmo: alleare cuore e tecnologia. È così che Sapaf, storico brand fiorentino di pelletteria fondato nel 1954, prosegue il suo viaggio di rinnovamento, ricerca e sperimentazione. Un percorso iniziato in occasione del 70° anniversario con il lancio della linea The Black Peacocks, fatta a mano ma progettata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Una strada, quella dell'appropriato utilizzo dell'IA a supporto del processo creativo, che l'azienda sta continuando ad approfondire. "La nostra ricerca è iniziata chiedendo all'IA di lavorare con noi al progetto di una borsa iconica – racconta Andrea Calistri, titolare di Sapaf (in foto con i figli Leonardo e Niccolò) – un lavoro di rielaborazione ci ha convinto a proseguire.

