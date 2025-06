The Batman 2 riceve un altro aggiornamento da James Gunn

Nuovi dettagli emergono sulla tanto attesa "The Batman 2", con James Gunn che ha fornito un aggiornamento sul copione. Nonostante le aspettative, il film DC inizialmente previsto per il 2025 ha subito dei ritardi significativi a causa degli scioperi di Hollywood e di alcune difficoltà nella produzione. La situazione sembra complicarsi, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi e speranze di vedere presto il Cavaliere Oscuro in azione ancora una volta.

The Batman 2 ha ricevuto un aggiornamento del copione deludente da James Gunn. Il film DC era inizialmente previsto per il 2025. Tuttavia, a causa degli scioperi di Hollywood del 2023 che hanno ritardato diversi film e serie in tutta Hollywood, nonché del fatto che il regista Matt Reeves non ha terminato la sceneggiatura del film come previsto, The Batman 2 ha subito alcune battute d’arresto. Il sequel del debutto di Robert Pattinson nei panni di Batman arriverà ora nelle sale il 1° ottobre 2027. Dopo che un recente rapporto aveva affermato che la sceneggiatura del film sarebbe stata completata a breve, James Gunn ha gettato acqua fredda sulla notizia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Proprio oggi, James Gunn ha conferma che sta già scrivendo il sequel di Superman, spiegando che potrebbe includere anche altri personaggi... magari sta sviluppando davvero il team-up con Batman, chissà ! A voi piacerebbe vedere un adattamento di "Worl Vai su Facebook

The Batman 2, James Gunn ammette: 'Matt Reeves è lento' - The Batman 2 è vivo e vegeto, con una sceneggiatura da completare, ma James Gunn ha piena fiducia nel progetto e nel suo regista. Segnala cinema.everyeye.it