The Akustika Music all' Osteria du Schei

un viaggio musicale indimenticabile, tra note avvolgenti e emozioni autentiche, in un luogo dove ogni dettaglio crea la magia dell’arte live.

Vivi la magia della musica in un'atmosfera intima e accogliente. Monia Santoni (voce e backing tracks) e Franco Dal Mas (fisarmonica) si esibiranno in un concerto acustico imperdibile, dove la voce e la fisarmonica si fonderanno in un'esperienza sonora unica.

The Akustika Music all'Osteria du Schei il 19 giugno 2025.

