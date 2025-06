TFA sostegno 2025 X ciclo | requisiti prove e procedura di accesso

Se desideri intraprendere il percorso per diventare docente di sostegno nel ciclo 2025, è fondamentale conoscere i requisiti, le prove e la procedura di accesso. Con circa 32.000 posti disponibili per l’a.a. 2024/25, il Ministero sta per pubblicare il decreto che definirà tutte le modalità. Preparati a scoprire tutto ciò che serve sapere per affrontare con successo questa importante sfida nel mondo dell’istruzione.

Il Ministero si prepara a varare il TFA sostegno X ciclo, con circa 32.000 posti disponibili per l’a.a. 202425. L’iter prevede prove selettive e requisiti diversificati per ordine di scuola. La pubblicazione del decreto è imminente. Ecco cosa occorre sapere su accesso, prove, punteggi e titoli richiesti TFA sostegno: decreto in arrivo e numero di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: sostegno - prove - ciclo - requisiti

TFA Sostegno X ciclo: requisiti, prove e tempistiche - Il nuovo TFA Sostegno X ciclo, con oltre 32.000 posti, si apre a candidati in possesso di requisiti specifici.

Pubblicazione imminente per il bando TFA Sostegno X ciclo: oltre 32.000 posti e tre prove selettive per accedere al corso abilitante entro giugno 2025 Vai su Facebook

TFA sostegno X ciclo 2025. Procedura, prove previste e requisiti; TFA sostegno X ciclo: requisiti di accesso, quali prove selettive? A breve autorizzazione di 32mila posti; TFA Sostegno X ciclo: requisiti, prove e tempistiche.

TFA sostegno X ciclo 2025. Procedura, prove previste e requisiti - Il Ministero si prepara a varare il nuovo ciclo del TFA Sostegno, percorso abilitante per la specializzazione sul sostegno didattico. Riporta tecnicadellascuola.it

TFA sostegno VI ciclo: al via per 22mila posti. Requisiti, prove e domanda - 755 del 6 luglio che autorizza i bandi che dovranno essere emanati dalle singole università per l’espletamento delle prove del TFA sostegno VI ciclo con date già definite dallo stesso. Scrive money.it