Test Match 2025 Gesi | Occasione per dimostrare nostro valore

I test match estivi del 2025 rappresentano un’occasione imperdibile per dimostrare il nostro valore e far emergere nuovi talenti. Con l’Italia di Gonzalo Quesada pronta ad affrontare la Namibia prima di sfidare i campioni del mondo del Sudafrica, il torneo offre una chance unica di testare le proprie forze. Tra i giovani più di talento c’è ...

Si avvicinano i test match estivi di rugby e l’Italia di Gonzalo Quesada affronterà la Namibia prima della doppia sfida contro i campioni del mondo del Sudafrica. Come spesso capita nei tour di giugnoluglio le rose sono molto diverse rispetto all’ultimo Sei Nazioni, con diversi giocatori esperti a riposo e, dunque, la chance di vedere in campo esordienti e chi, sin qui, ha avuto poche chance in azzurro. Tra i giovani più di talento c’è sicuramente Simone Gesi, consapevole dell’importanza delle prossime partite. “Abbiamo un grande senso di responsabilità nei confronti della maglia Azzurra e dello staff che ha creduto in questo gruppo di convocati verso il Tour Estivo 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Test Match 2025, Gesi: “Occasione per dimostrare nostro valore”

