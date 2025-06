Terzo mandato Tajani stoppa la Lega

Il dibattito sul terzo mandato si infiamma, con Tajani che mette i puntini sulle i: “La Lega può presentare l’emendamento che vuole, ma noi non lo voteremo”. Una posizione chiara che mette in discussione l’unità di intenti nella maggioranza di governo, lasciando aperta la questione su come evolverà il confronto politico. La battaglia sul limite dei due mandati si prepara ad essere una delle principali sfide del prossimo futuro.

Il terzo mandato agita la maggioranza di governo. "La Lega può presentare l'emendamento che vuole, noi non lo votiamo", risponde il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un evento alla Camera, a chi chiede un commento sulla possibilità che il Carroccio presenti un emendamento in Senato al ddl sull'adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali per superare il limite dei due mandati per i presidenti di Regione. Terzo mandato, Attilio Fontana: "Su 'incrostazioni potere' parole Tajani fuori luogo". A proposito del dibattito sul terzo mandato, Tajani ha parlato del rischio di "incrostazioni di potere" e ha citato Hitler e Mussolini? "Mi sembra un'affermazione fuori luogo e priva di ogni fondamento.

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

