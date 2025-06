Terzo mandato Lega chiede extra time Stop Fi si attendono leader

In un clima di tensioni politiche, la Lega chiede una proroga per il ddl sui consiglieri regionali, ma dietro questa richiesta si nasconde un gioco di strategia e alleanze in vista di un terzo mandato. La partita è aperta: Roma si prepara a decidere se sfruttare questa occasione o lasciarla sfumare, mentre i leader attendono il momento giusto per muoversi. La situazione rimane incerta, e tutto potrebbe cambiare nel giro di pochi giorni.

Roma, 17 giu. (askanews) – In apparenza, una richiesta poco piĂą che burocratica: spostare di una settimana il termine per gli emendamenti al ddl per l'adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato. In realtĂ una mossa politica, anche perchĂ© ad avanzarla è stata la Lega e perchĂ© quello è il provvedimento individuato come possibile veicolo parlamentare per approvare in extremis, ossia prima della tornata d'autunno, quel terzo mandato per i governatori che rimetterebbe in pista Luca Zaia per il Veneto (oltre che Vincenzo De Luca in Campania).