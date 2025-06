Terzo mandato la Lega ottiene lo spostamento del ddl consiglieri regionali Ma l’intesa non c’è ancora

Il centrodestra, diviso tra ambizioni e strategie, continua a rimandare la riforma sul terzo mandato dei consiglieri regionali. Nonostante l’accordo tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sull’obiettivo di accelerare il processo, le divergenze impediscono una soluzione condivisa. La decisione di posticipare di una settimana la presentazione degli emendamenti al ddl al Senato evidenzia le tensioni e le difficoltà nel trovare un terreno comune, lasciando ancora aperto il percorso verso una norma fondamentale per il futuro della governance regionale.

Sul terzo mandato, il centrodestra continua a prendere tempo. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non riescono a trovare una sintesi che accontenti tutti, e così slitta di una settimana il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge (ddl) consiglieri regionali, in commissione Affari costituzionali al Senato, uno dei pochi veicoli parlamentari utili a inserire la norma sul terzo mandato, con l’obiettivo di accelerarne l’iter e portarla al traguardo prima della tornata elettorale d’autunno. E a chiedere il rinvio delle proposte di modifiche al testo che deve aumentare il numero possibile di consiglieri regionali e assessori – riferiscono fonti parlamentari di centrodestra a Open – sarebbe stata proprio la Lega. 🔗 Leggi su Open.online

