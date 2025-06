Terrore in agriturismo bimba di 18 mesi infilza la mano nel tritacarne Genitori distrutti!

In un istante di innocente curiosità, una famiglia in gita in agriturismo ha vissuto l'incubo: la piccola di 18 mesi si è infilata nel tritacarne industriale, provocandole gravi lesioni e perdita di dita. Un dramma che ci ricorda quanto la disattenzione possa avere conseguenze devastanti e l'importanza di massima vigilanza nei momenti di svago. Intervento immediato e speranza di ripresa per questa piccola vittima di un tragico incidente.

Una drammatica disattenzione ha trasformato un momento di spensieratezza in un incubo per una famiglia in gita in agriturismo. Una bambina di appena 18 mesi, durante una breve fuga dal controllo dei genitori, ha infilato la mano in un tritacarne industriale in funzione. Il risultato è stato terribile: la piccola ha perso alcune dita, l'apparecchio le ha provocato lesioni gravi in pochi istanti. Intervento complesso. Immediatamente allertati, i genitori hanno chiamato i soccorsi. Il servizio sanitario è intervenuto con tempestività: la bambina è stata trasportata in ospedale, dove i chirurghi – assieme ai vigili del fuoco – hanno dovuto smontare pezzo per pezzo il tritacarne per liberarla.

