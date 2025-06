Terribile schianto auto-camion | gravissimo un uomo

Un incidente scioccante ha sconvolto questa mattina l'autostrada A35 Brebemi, provocando un impatto devastante tra un'auto e un camion. La scena, ancora sotto shock, evidenzia la gravità della collisione e il rischio di tragedia. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo terribile scontro, mentre i soccorritori sono al lavoro per salvare chi è rimasto coinvolto. La dinamica dell’incidente si svelerà a breve, ma nel frattempo, la preoccupazione resta alta.

Spaventoso incidente nella mattinata di oggi, martedì 17 giugno, sull’autostrada A35 Brebemi in direzione Brescia, all’altezza del chilometro 51. Poco prima di mezzogiorno, un'auto e un mezzo pesante si sono scontrati violentemente per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è grave. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Terribile schianto auto-camion: gravissimo un uomo

