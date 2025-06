Terremoto politico in Comune | Assenze ingiustificate Grisanti decade dal Consiglio

Un terremoto politico scuote il Comune di Campagnatico: la richiesta di decadenza del consigliere di minoranza Luca Grisanti ha acceso un dibattito acceso tra le fila dell’amministrazione. Le assenze ingiustificate e le polemiche sollevate pongono l’attenzione sulla trasparenza e l’impegno civico. Questa decisione potrebbe segnare un punto di svolta nel rapporto tra maggioranza e minoranza, lasciando tutti in attesa di sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri politici locali.

Scossone nel mondo politico di Campagnatico dopo la richiesta del sindaco Elismo Pesucci di decadenza del consigliere di minoranza Luca Grisanti (nella foto). Un episodio che ha sollevato polemiche e critiche. Secondo quanto riferito dal sindaco e dalla presidente del consiglio, l'oggetto della delibera riguarda le tre assenze consecutive di Grisanti alle sedute consiliari, per le quali il consigliere di minoranza non avrebbe fornito giustificativi validi, in base alla valutazione dell'Amministrazione comunale. Tuttavia, Grisanti ha prontamente reagito, definendo l'iniziativa come uno dei "peggiori esempi di attacco alla democrazia " che la storia politica della provincia ricordi.